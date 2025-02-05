В Екатеринбурге планируют создать новый парк на 3,5 га у Кольцовского тракта

Власти Екатеринбурга планируют создать парк площадью 3,5 га в районе Кольцовского тракта, сообщил в своем telegram-канале глава города Алексей Орлов. Он появится в границах улиц Луганская — переулок Базовый и должен связать Уктус с парком Маяковского.

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Работы будут проводиться в рамках проекта единой набережной от Верх-Исетского водохранилища до Нижне-Исетского. В многофункцональном парке организуют детские игровые и зоны воркаута, сделают пешеходные и велосипедные дорожки, поставят скамейки, мусорки и арт-объекты. «Также здесь планируется построить самую большую в городе площадку для выгула собак. При этом особое внимание уделено озеленению всей парковой территории. Решен будет и вопрос с отсутствием уличного освещения»,— рассказал мэр.

Напомним, в январе Алексей Орлов объявил о планах организовать единый велопешеходный маршрут протяженностью около 42 км вдоль реки Исеть. На улицах у реки планируют привести в порядок пешеходные дорожки и подпорные стенки, выполнить берегоукрепление, заменить скамейки и светильники.

Ирина Пичурина