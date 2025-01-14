В Екатеринбурге вдоль Исети организуют велопешеходный маршрут длиной около 42 км

Вдоль реки Исеть в Екатеринбурге планируется организовать единый велопешеходный маршрут протяженностью около 42 км, сообщил в своем telegram-канале глава города Алексей Орлов.

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По его словам, некоторые идеи обновления набережной озвучил глава Свердловской области. «На прошлой неделе с Евгением Куйвашевым были возле городского пруда. Губернатор озвучил предложения, как улучшить благоустройство набережной. У воды любят отдыхать, заниматься спортом, проводить свободное время жители и гости Екатеринбурга. Важно, чтобы центральный пешеходный маршрут оставался привлекательным для всех»,— отметил мэр.

Глава города с коллегами осмотрел различные участки набережной, включая набережную Рабочей Молодежи, Макаровский мост, Олимпийскую набережную и улицу Горького. В ходе совещания обсудили планы по обновлению территории: предстоит привести в порядок пешеходные дорожки и подпорные стенки, выполнить берегоукрепление, заменить скамейки и светильники. Также планируется ремонт фонтана на Октябрьской площади.

Ранее вдоль Исети были благоустроены участки улиц Гражданской, Куйбышева, Декабристов, Народной Воли, Ткачей, Машинной, Щербакова.

Ранее администрация Екатеринбурга начала поиск подрядчика для благоустройства сквера на ул. Техническая, 34 (район Новая Сортировка). Там появятся фонтан, детская площадка и скамейки.

Ирина Пичурина