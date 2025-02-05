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Мост через Тулу в Новосибирске отремонтируют за 0,56 млрд рублей

ООО «МостВекторГрупп» приступило к капремонту моста через реку Тулу на ул. Петухова, построенного в 1962 году. О начале работ сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В сентябре 2023 года состояние моста было признано неудовлетворительным. После повторного обследования моста в мае 2024 года оценка технического состояния сооружения снизилась с неудовлетворительного до предаварийного»,— отметили в городской администрации.

Стоимость работ составляет 0,56 млрд руб. Они должны быть завершены к 10 ноября 2026 года.

Как писал «Ъ-Сибирь», летом 2024 года обрушился откос пешеходного моста через Тулу по ул. Тульской. Тогда проход по нему был временно закрыт.

Валерий Лавский

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