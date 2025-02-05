В 2025 году возобновятся прямые рейсы из Перми в Ненецкий АО и Республику Коми

В расписании аэропорта Большое Савино появилась информация о рейсах по северным направлениям. По данным онлайн-табло, в новом году продолжатся полеты из Перми до Усинска, Нарьян-Мара и Норильска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Международного аэропорта Пермь Фото: telegram-канал Международного аэропорта Пермь

Согласно информации на сайте пермского аэропорта, летная программа авиакомпании «ЮВТ Аэро» из Перми в Усинск продлится до 28 марта. Рейсы будут выполняться по средам и пятницам. Тип воздушного судна — Bombardier, время в пути варьируется от 1 часа 40 минут до 1 часа 45 минут.

Ближайший рейс до Нарьян-Мара состоится на воздушном судне Yak-42 авиакомпании «Красавиа» 17 февраля (понедельник). Время в пути составит 2 часа 35 минут. Весной два перелета по маршруту назначены на 3 и 20 марта.

Летная программа по направлению Пермь — Норильск назначена с 19 апреля по 27 сентября. Рейсы будут осуществляться по субботам авиакомпанией NordStar. Тип воздушного судна — Boeing 737, время в пути составит 3 часа 20 минут.

В конце прошлого года Росавиация утвердила список субсидируемых региональных рейсов из Перми. Всего в 2025 году будут субсидироваться 13 маршрутов, включая рейсы до Усинска. Нарьян-Мар в список бюджетных направлений в новом году не вошел.