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Коммерсантъ FM
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Посол: Польша ни разу не доказала прилет ракеты РФ в ее воздушное пространство

Польша по-прежнему не предоставила доказательств того, что Россия нарушала ее воздушное пространство, заявил «РИА Новости» посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. Варшава неоднократно сообщала о таких инцидентах начиная с февраля 2022 года.

В последний раз власти Варшавы вызывали Сергея Андреева в МИД в марте 2024 года. В ночь на 24 марта 2024 года на территорию государства залетела, как предполагали в Минобороны Польши, российская ракета. Она пробыла в воздушном пространстве в районе города Осердув 39 секунд. Однако господин Андреев не явился в МИД, указав в качестве причины отсутствие доказательств со стороны Варшавы.

Аналогичная ситуация произошла в конце 2023 года. Тогда, по словам начальника Генштаба ВС Польши Веслава Кукулы, российская ракета прилетела на территорию страны утром и пробыла там около трех минут. По словам господина Андреева, доказательств того, что к этой ситуации причастна РФ, также не появилось.

Польша несколько раз поднимала в воздух самолеты из-за активности дальней авиации России. В последний раз это произошло 15 января. Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш говорил, что в 2025 году Варшава планирует поставить «мировой рекорд» по тратам на военные нужды: 4,7% своего валового внутреннего продукта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Всё Польше да больше».

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