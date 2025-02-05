Университетская улица в Ярославле станет магистральной после реконструкции

Улица Университетская в Ярославле после реконструкции станет магистральной улицей общегородского значения. Это следует из постановления мэрии Ярославля о назначении общественных обсуждений по проектам планировки и межевания. Проекты будут разработаны в связи с планами реконструкции улицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

Новая дорога будет иметь 4 полосы, рядом с ней будет 2-полосный проезд, предусмотрены тротуары. Интенсивность движения составит 3040 автомобилей в час. Предусмотрены съезды к общежитию ЯрГУ, к МКР № 9, на улицу Красноборскую и ряд других.

Реконструкция пройдет в два этапа. На первом этапе построят дорогу от Маяковского до улицы Союзной, на втором — от проспекта Машиностроителей до улицы Маяковского.

Для строительства дороги планируется изъятие одного земельного участка в деревне Полесье площадью 9956 кв. м. «Ъ-Ярославль» сообщал, что строительство улицы планируется начать в 2025 году.

Антон Голицын