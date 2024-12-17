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В Ярославле в 2025 году начнут строить дорогу на Университетской

В Ярославле в 2025 году планируют начать строительство дороги на улице Университетской на участке от проспекта Машиностроителей до улицы Маяковского. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров на открытом совещании в мэрии.

Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

Господин Овчаров сообщил, что задание на проект строительства уже отправлено в областной «Проектный институт», в следующем году планируется приступить к реализации. Общая протяженность дороги составит 1,7 км.

Как ранее высказывался мэр Артем Молчанов, строительство этой дороги частично поможет в решении проблемы с заволжскими пробками. Напомним, что Университетская также задействована в плане нового моста через Волгу. Так, в Заволжском районе развязка от моста должна будет пройти по Островному проезду и через улицу Маяковского выйти к Университетской.

Алла Чижова

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