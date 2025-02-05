Замгендиректора РЖД назначен Сергей Саратов

Совет директоров РЖД освободил от должности замгендиректора Дмитрия Шаханова. Вместо него на пост назначен Сергей Саратов. О принятом решении объявил глава РЖД Олег Белозеров на первом в этом году селекторном совещании руководства холдинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замгендиректора РЖД Сергей Саратов

Фото: Телеграм-канал РЖД Замгендиректора РЖД Сергей Саратов

Фото: Телеграм-канал РЖД

Сергей Саратов работает на железнодорожном транспорте более 25 лет, из них более 18 лет — в аппарате управления компании. В 2008–2017 годах он возглавлял департамент по организации, оплате и мотивации труда, с 2017-го руководил департаментом управления персоналом. В компании уточнили, что он продолжит курировать блок управления персоналом. Также в его ведении будут вопросы организации, оплаты и мотивации труда и обеспечения социальной защищенности работников РЖД и членов их семей.

Дмитрий Шаханов 23 января был единогласно избран председателем Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей. Он пришел на работу в РЖД в 2006 году и в течение трех лет был директором «Росжелдорснаба» (филиал РЖД). В апреле 2009 года был назначен вице-президентом компании. Пост замгендиректора занял в ноябре 2017-го.

В декабре 2024 года совет директоров ОАО РЖД утвердил инвестиционную программу компании на 2025 год. Ее сумма составит 890,9 млрд руб. Большая часть средств (298,5 млрд руб.) пойдет на обновление инфраструктуры, в том числе на ремонт пути.

Подробности — в материале «Ъ» «Железные дороги уперлись в бюджет».