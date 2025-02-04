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Фура насмерть сбила пешехода при повороте в сторону Байконурской улицы

Жительница Санкт-Петербурга погибла под колесами фуры Sitrak в Приморском районе. Авария со смертельным исходом произошла в полдень 4 февраля, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Грузовик совершил наезд на погибшую на перекрестке Богатырского проспекта с улицей Полевой Сабировской. За рулем фуры был 66-летний водитель. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что он не убедился в безопасности маневра и сбил 28-летнюю петербурженку, которая в тот момент переходила дорогу по пешеходу.

Полиция проводит проверку по факту инцидента, чтобы установить обстоятельства трагедии.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что иномарка насмерть сбила водителя припаркованного автомобиля на Обводном канале.

Татьяна Титаева

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