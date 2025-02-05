«Компромисс пока не находится»

Венесуэла, Куба и Никарагуа виновны в миграционном кризисе в Западном полушарии, об этом заявил госсекретарь США в рамках своего турне по странам Латинской Америки. Марко Рубио посетил Коста-Рику, а ранее Панаму и Сальвадор. Везде в той или иной степени новый глава Госдепа добился определенных результатов. В частности, в вопросах депортации мигрантов и преступников. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что, несмотря на ряд успехов, тактика Дональда Трампа вызывает опасения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Продолжаем следить за первым турне нового госсекретаря США по странам Латинской Америки. После успеха в Панаме, где президент Хосе Рауль Мулино согласился отречься от Китая, Марко Рубио прибыл в Сальвадор. Там главу Госдепа ждал еще больший успех. После трехчасовой встречи с президентом страны Найибом Букеле последний, что характерно, сам предложил размещать в местных тюрьмах опасных американских преступников, включая даже граждан США. Рубио также получил согласие сальвадорского лидера принимать депортированных нелегалов независимо от их гражданства.

Наверное, подобная любезность оказана не просто так, Соединенные Штаты, скорее всего, за это щедро заплатят. История беспрецедентная. Да простит меня государство Сальвадор, это к вопросу об отношениях богатых и бедных. Мы, Америка,— господа, у нас есть деньги, возьмите наших преступников, а мы вам заплатим. Такой примерно подход применялся в свое время в отношении Кубы, и кончилось это масштабной революцией и массовой иммиграцией граждан Острова свободы в США. И что тогда удивляться популярности левых идей в регионе, в частности, различных вариаций марксизма?

К слову, во времена СССР из Москвы высылали деклассированных элементов за 101-й километр. Местные жители, которых не особо спрашивали, порой задавались вопросом: а за что нам такое? Мы-то в чем провинились? Впрочем, не будем отвлекаться на историю. Подходы Трампа становятся более или менее понятными: мы отныне не спасаем мир, мы исходим из реалий. Мы — великая Америка, готовы тем, кто рангом ниже, платить за свою хорошую жизнь. А если нет, можем и силу применить, и даже необязательно военную. Просто сделаем так, что у вас будет еще хуже. По крайней мере, это честно. Лучше говорить правду, чем делать то же самое, но декларируя заботу об униженных и оскорбленных.

Эксперимент не удался. Нет мультикультурализма и всемирного интернационала. Есть расчет: вы нам, мы вам, но мы — главные. Не хотите, заставим. Вы там, за забором, а мы вкушаем блага современного мира.

Но при чем же здесь Россия? Есть такое подозрение, что и к РФ будет применяться такой же подход. Конечно, с учетом размеров и влиятельности. Но смысл тот же: интересы ваши как можем учтем, но при условии глобального лидерства США. Вполне возможно, что это будут хорошие условия, но не будет равноправного партнерства. По крайней мере, так команда Трампа попытается это преподнести. К слову, в России большой дефицит рабочей силы и большие запасы полезных ископаемых, а в Америке есть и мигранты, и деньги, и инвестиции, и технологии. Однако это все не бесплатно, компромисс нужно найти, но пока что он не находится. И в дальнейшем просто не будет.

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Дмитрий Дризе