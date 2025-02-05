На Московском шоссе тушили пожар в административном здании транспортной компании

Очередной ночной пожар произошел 5 февраля в Московском районе Петербурга. Сигнал о возгорании на Московском шоссе, д. 13 БА поступил на пульт дежурного «01» в 02:21, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прибывшие на место пожарные установили, что в административном здании происходило горение на площади 8 кв. метров. Согласно «Яндекс. Картам», по данному адресу расположен офис транспортной компании.

С огнем удалось справиться спустя около часа силами 15 спасателей и трех единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в поселке Котельский Ленинградской области по повышенному номеру сложности тушили здание и несколько бытовок.

Андрей Цедрик