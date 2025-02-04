В поселке Котельский по повышенному номеру тушат здание и несколько бытовок

Пожар площадью 200 кв. метров тушат в поселке Котельский в Ленинградской области. Происшествию присвоили номер 1-БИС, сообщили в комитете правопорядка и безопасности региона.

К месту возгорания отправились пожарные Леноблпожспас. Предварительно известно, что там полыхают здание, несколько бытовок и два микроавтобуса. Огонь уничтожил несколько емкостей с дизельным топливом.

В комитете отметили, что угрозы жилым домам нет.

UPD: По предварительной информации, в 14:44 зафиксирована локализация пожара. Его площадь составила около 100 кв. метров. Открытое горение ликвидировали. Сведений о наличии пострадавших нет.

Татьяна Титаева