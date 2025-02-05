В Сибае во время пожара погибли два человека

Сегодня в 4 часа ночи после тушения пожара в бревенчатом жилом доме в Сибае обнаружены останки тел двух погибших, предположительно 76-летнего мужчины и 74-летней женщины, сообщает пресс-служба управления МЧС по Башкирии. Открытое пламя ликвидировано на площади 60 кв. м.

На место происшествия выехала оперативная группа Главного управления МЧС по Башкирии, в том числе эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели, сотрудники управления СКР по региону и республиканской прокуратуры.

Майя Иванова