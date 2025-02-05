В Екатеринбурге число секс-шопов выросло на 2,6% при снижении их количества в РФ

Екатеринбург стал одним из двух городов России, где отмечается рост количества секс-шопов на фоне снижения их числа по стране, передает «Ъ» со ссылкой на статистику «Яндекс Карт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Кажан, Коммерсантъ Фото: Наталья Кажан, Коммерсантъ

К началу 2025 года увеличение числа магазинов интимных товаров из 16 городов-миллионников наблюдается только в Екатеринбурге, где рост составил 2,6% — на текущий момент в городе открыто 39 точек, а также в Новосибирске (+5,5%, до 58). Это происходит на фоне их закрытий в большинстве остальных крупных городов: в целом за год их количество снизилось на 7,8%, в частности, в Москве на 8,9%, в Санкт-Петербурге — на 14,4%.

Ранее полиция Екатеринбурга задержала 22-летнего жителя Нижнего Тагила по подозрению в краже товаров на 51 тыс. руб. в одном из секс-шопов Октябрьского района. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Ирина Пичурина