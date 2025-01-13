Тагильчанина задержали по подозрению в краже товаров в секс-шопе Екатеринбурга

Полиция Екатеринбурга задержала 22-летнего жителя Нижнего Тагила по подозрению в краже товаров на 51 тыс. руб. в одном из секс-шопов Октябрьского района, сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), грозит до пяти лет лишения свободы — сейчас он заключен под стражу. Проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям в Екатеринбурге.

Инцидент произошел 12 ноября около 4:40: подозреваемый проник в магазин, набрал со стеллажей средства гигиены и скрылся — после этого полицейские организовали его розыск. Накануне его нашли, и при опросе он сознался в содеянном, пояснив, что сбыл похищенную продукцию скупщикам за вознаграждение, а вырученные от продажи имущества магазина деньги потратил на личные нужды.

По данным портала Е1, сначала его задержали за кражу электроинструмента, а причастность к хищению товаров в секс-шопе выяснилась позднее, где он украл в основном различные кремы и смазки.

Ирина Пичурина