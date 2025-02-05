Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Флориду»

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра, прошедшая в столице США, закончилась со счетом 6:3 (1:1, 1:1, 4:1) в пользу хозяев площадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

В составе «Вашингтона» отличились Эндрю Манджапане (15), Том Уилсон (22), Ларс Эллер (43), Ник Дауд (47), Алексей Протас (59) и российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин (60). У гостей шайбы забросили Сэм Беннетт (20), Александр Барков (25), Мэттью Ткачук (48).

Овечкин забросил шайбу в пустые ворота за 0,1 сек. до финальной сирены. Его голевая серия в сезоне-2024/25 составляет три матча. Для россиянина это 878-я шайба в карьере в чемпионате НХЛ. По этому показателю он занимает вторую строчку, уступая канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Об успехах Овечкина в НХЛ — в материале «Ъ» «Лучше двадцать раз по двадцать».