Подозреваемых в стрельбе и похищении человека на западе Москвы задержали

Сотрудники полиции в Подмосковье задержали двух подозреваемых в стрельбе и похищении человека на Кастанаевской улице в Москве, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД. Там добавили, что жизни потерпевшего ничего не угрожает. Задержанные мужчины — 1998 и 2001 годов рождения. В ближайшее время их доставят в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По предварительным данным, причиной конфликта стали разногласия при продаже автомобиля. «В результате злоумышленники применили травматическое оружие, после чего насильно посадили потерпевшего в автомобиль и скрылись с места происшествия. Впоследствии они высадили его из автомашины и скрылись»,— сказано в сообщении полиции Москвы.

Конфликт со стрельбой произошел накануне, 4 февраля. Как сообщало управление СКР по Москве, один из участников конфликта выстрелил из травматического оружия в сторону ранее знакомых ему мужчин. После этого одного из мужчин насильно посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Уголовное дело было возбуждено по статье о похищении человека (ст. 126 УК РФ).