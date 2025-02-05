При атаках ВСУ на Горловку за сутки пострадали десять человек

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что за сутки в результате атак вооруженных сил Украины в городе Горловка пострадали десять мирных жителей. Ранее он заявил о семи раненых в Никитовском районе, среди которых были четверо мужчин и три женщины.

По уточненным данным господина Пушилина, во время утренней атаки в Никитовском районе пострадала еще одна женщина 1977 года рождения. При атаке беспилотника-камикадзе на автомобиль в Калининском районе ранения средней степени тяжести получил юноша 2008 года рождения и женщина 1969 года рождения. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, уточнил глава ДНР.

«Получили повреждения объект гражданской инфраструктуры (рынок), автобус городского маршрута и мусоровоз в Никитовском районе Горловки. В Калининском районе города поврежден гражданский автомобиль»,— написал Денис Пушилин в Telegram.

Согласно сведениям главы ДНР, за сутки, 4 февраля, украинские военные нанесли около 20 вооруженных атак по городу. По его информации, применялись ударные БПЛА, а также ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа.