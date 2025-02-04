При атаке ВСУ на Горловку пострадали семь человек

Вооруженные силы Украины атаковали Горловку, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Обстрелу подверглись жилые кварталы Никитовского района. Пострадали семь человек: четверо мужчин и три женщины. Им, по словам главы региона, оказывается вся необходимая помощь.

По данным Дениса Пушилина, пять человек пострадали при обстреле ствольной артиллерией (женщины 1974, 1980 и 1986 года рождения, мужчины 1985 и 1991 года рождения). Двое других пострадавших — водители городского транспорта 1974 и 1975 года рождения. Их ранило при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника.

О начале артиллерийского обстрела в жилом массиве «Комсомолец» в 7:42 написал мэр Горловки Иван Приходько. Спустя час появилось сообщение о первых раненых. В 8:58 украинские войска, по данным господина Приходько, сбросили взрывчатку на городской автобус в поселке Гольмовский. Через час он опубликовал сообщение о том, что удар нанесли по коммунальному автомобилю в том же районе. Впоследствии мэр города опубликовал фотографию со сгоревшим автобусом.