Белый дом объявил об отправке в Гуантанамо первого рейса с нелегалами

Глава пресс-службы Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что первая перевозка задержанных нелегальных мигрантов в тюрьму в Гуантанамо произойдет сегодня, 4 февраля. Она не сообщила, сколько людей будут доставлены этим рейсом.

«Президент Трамп больше не позволит Америке быть свалкой для преступников всего мира»,— заявила госпожа Ливитт в интервью Fox Business.

Раньше в Гуантанамо содержались преступники, связанные с терактом 11 сентября 2001 года. Тем не менее американский президент распорядился использовать объект для размещения в нем нелегальных мигрантов. Он также издал указ, обязывающий увеличить возможную вместимость тюрьмы до 30 тыс. мест.

Тюрьма для особо опасных преступников на американской военной базе Гуантанамо на Кубе была организована в 2002 году. В 2009 году президент Барак Обама подписал указ о расформировании тюрьмы, но этому препятствовал Конгресс. Объект действует до сих пор.

Подробнее о Гуантанамо читайте в материале «Ъ» «Остров несвободы».