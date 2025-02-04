ХК «Сочи» уступил минскому «Динамо» в матче 51-го тура КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» в Минске проиграл «Динамо». Матч закончился со счетом 5:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

В первом периоде сочинские хоккеисты отправили три шайбы в ворота «Динамо». Отличились Игорь Швырев, Денис Венгрыжановский и Данил Авершин. На 29-й минуте Виталий Пинчук забил первый гол для минчан. Начало третьего периода осталось за хозяевами. Сначала сократил отставание Вадим Шипачев, а затем сравнял счет Роберт Хэмилтон. На 51-й минуте Ксавье Уэлле вывел минский клуб вперед, а в одной из следующих атак Вадим Мороз упрочил преимущество «Динамо». В итоге победа «Динамо» со счетом 5:3.

После 51 матча в КХЛ «леопарды» занимают 11-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре сочинские хоккеисты встретятся 11 февраля на родном льду с «Нефтехимиком».

Евгений Леонтьев