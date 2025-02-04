Похищенная в Тюменской области 13-летняя девочка вернулась к родителям

В Тюменской области завершились поиски 13-летней девочки, увезенной 30 января из села Княжево, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. Ребенок возвращен родителям, а все причастные к ее исчезновению установлены и доставлены в Тюмень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

По данным следствия, девочка вела переписку с подростком из Волгоградской области, сообщив ему, что ей 16 лет. Молодой человек, не сказав родителям, взял из дома 40 тыс. руб. и приехал за ней на такси с целью дальнейшего бракосочетания. Родители юноши, узнав о произошедшем, выехали за ними и попытались вернуть девочку родителям, но были остановлены сотрудниками ГИБДД.

Напомним, что ранее было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 13-летней девочки. Очевидцы сообщали, что девочка была увезена на автомобиле Kia Rio. Подруги девочки рассказывали, что ранее она жаловалась на сталкера, с которым познакомилась в соцсетях.

В настоящее время установлено, что в отношении девочки не совершались противоправные действия. Следственные органы продолжают работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего, включая возможное давление на девочку. Ведется сбор доказательств и установление всех фактов, связанных с инцидентом.

Полина Щуцкая