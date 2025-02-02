СКА заглушил «Динамо»

Петербургский СКА одержал четвертую победу подряд в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обойдя в Москве «Динамо» со счетом 4:3. Снова, как и в предыдущей игре со «Спартаком», дело дошло до овертайма. А вот исполнять серию буллитов не пришлось: все решил гол капитана армейцев Александра Никишина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербургский СКА победил московское «Динамо» в овертайме со счетом 4:3

Фото: ХК СКА Петербургский СКА победил московское «Динамо» в овертайме со счетом 4:3

Фото: ХК СКА

На этот раз у петербуржцев не смог выйти на лед форвард Сергей Плотников. Он пополнил список травмированных, в котором находились Евгений Кузнецов, Арсений Грицюк, Сергей Толчинский, Марат Хайруллин. Из этих игроков могла бы получиться отличная пятерка для реализации большинства. Зато смог принять участие в игре нападающий Сергей Андронов, который залечил повреждение. Вообще складывается ощущение, сколько бы у петербургской команды ни выбыло хоккеистов, им всегда найдется замена. К тому же тренерский штаб не боится подпускать к составу молодых: против «Динамо» вышел играть 20-летний форвард Матвей Поляков. Главный тренер СКА Роман Ротенберг считает, что молодежь лучше закаляется в сложных матчах.

«Динамо» оставалось единственной командой в КХЛ, у которой СКА не мог выиграть в этом сезоне. В трех предыдущих встречах армейцы уступили - 2:4, 4:5, 3:5 соответственно. Поражение в последней игре, состоявшейся в Петербурге, получилось особенно обидным: СКА вел по ходу матча 3:0, потом растерял преимущество.

На этот раз москвичи захватили инициативу в первом периоде, забросив в ворота Артемия Плешкова две шайбы. Еще одну не засчитали арбитры, обнаружившие атаку на вратаря по запросу тренерского штаба гостей. Хорошо для армейцев, что еще до перерыва нападающий Валентин Зыков отыграл один гол, удачно поработав на «пятачке».

Дальше преимуществом завладел СКА, причем у него стали забивать защитники. Сначала Александр Никишин мощным броском реализовал большинство. Затем, ближе ко второй сирене, точный бросок в «девятку» удался Андрею Педану — тот вообще до этого не забивал в нынешнем сезоне.

Все шло к тому, что гости удержат счет до конца матча. Но тут, как говорил Аркадий Райкин в одном из своих монологов, «вахтерша». Герою Райкина она мешала «поднять настроение» в музее. А хоккеистам СКА мешает побеждать во встречах с «Динамо» форвард Никита Гусев, бывший игрок армейцев. Он в московском матче принес бело-голубым победу, когда они выиграли 5:4. Вчера отличился в первом периоде, забросив вторую шайбу хозяев. А перед окончанием третьего периода реализовал большинство, когда динамовцы поменяли вратаря на шестого полевого игрока. Весной 2023 года СКА отказался от услуг Гусева, расторгнув с ним контракт. И тот все время напоминает о себе тренерам петербургской команды. Хотя в случае с последним голом ошибся Плешков: шайба срикошетила в ворота от его ловушки.

В овертайме гости все же склонили чашу весов в свою пользу. Решающим оказалось мастерство 19-летнего форварда Ивана Демидова. Он въехал в зону, увел за собой соперников, отдал шайбу Никишину, и тот вторично поразил ворота хозяев. Это победа стала для СКА четвертой подряд в чемпионате.

Журналисты и тут нашли что предъявить Роману Ротенбергу. Первая шайба, заброшенная в матче динамовцем Максимом Джиошвили, стала для армейцев 151-й пропущенной в сезоне — это их антирекорд в КХЛ. На это тренер СКА предложил представителям СМИ посчитать все шайбы, заброшенные и пропущенные петербургской командой со дня основания в 1946 году. И вообще, отталкиваясь от тех лет, напомнил, что случаются в истории события и поважнее.

После успеха в игре с «Динамо» СКА сократил отставание от этого соперника в таблице Западной конференции до очка. Динамовцы занимают вторую строчку, имея, как и ЦСКА, 66 очков, за ними идут «Северсталь», «Спартак» и СКА, у которых по 65. Лидирует на «Западе» ярославский «Локомотив», набравший 80 очков. Следующий матч петербургская команда сыграет дома против «Ак Барса» 4 февраля.

Кирилл Легков