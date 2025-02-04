В «Амкар» вернулся игрок, забивавший в Лиге Европы

31-летний защитник Сослан Таказов снова будет выступать за пермский ФК «Амкар». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Игрок воспитанник ФШМ «Торпедо» и московского «Динамо». Дебютировал в Российской Премьер-лиге 4 августа 2014 года в составе пермского «Амкара». Был в составе «красно-черных» с 2014 по 2017 год. В сезоне 2011\12 годов в Лиге Европы сыграл за клуб «Алания» из Владикавказа и забил гол в ворота турецкого «Бешикташа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Амкар» Фото: ФК «Амкар»

Всего в Премьер-лиге защитник провел 35 матчей за «Амкар» и «Тамбов», в которых отметился двумя забитыми мячами. В Первой лиге сыграл 177 матчей за «Аланию», «Тюмень», «Волгарь», «Луч», «Балтику» и «Армавир». Последний клуб, за который выступал игрок – краснодарская «Кубань» из дивизиона «А» Второй лиги.