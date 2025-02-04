Суд в Марий Эл вернул незаконно арендуемый участок в муниципальную собственность

Суд в Марий Эл вернул в муниципальное пользование земельный участок, который арендатор из Казани продолжал эксплуатировать после окончания срока аренды. Об этом сообщает приволжская транспортная прокуратура.

Татарстанец использовал участок для коммерческих полетов на легкомоторном самолете. Срок договора аренды истек еще в 2023 году, но землю он так и не освободил.

Марийская транспортная прокуратура обратилась в суд с иском. В результате у казанца изъяли землю и запретили эксплуатацию воздушного судна до тех пор, пока собственник самолета не получит сертификат эксплуатанта.

Ранее сообщалось, что три конфискованных у бывшего главы Марий Эл здания перешли в собственность республики.

Дарья Сайфиева