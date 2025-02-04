В январе по ЮВЖД перевезли почти 1 млн человек

За январь 2025 года по Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД, филиал РЖД; управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской и Пензенской областях) перевезли 977 тыс. пассажиров, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

За месяц на поездах дальнего следования отправили 398 тыс. человек (-1,2% к январю прошлого года), а в пригородном сообщении — 579 тыс. (+4,7%).

Пассажирооборот составил 798,6 млн пасс-км, что на 1,6% больше, чем за январь 2024 года. В дальнем следовании — 22,5 млн пасс-км (+6,3%), в пригородном сообщении — 291 млн пасс-км (+4,5%).

За 2024 год по ЮВЖД перевезли 12,8 млн пассажиров, что на 4,6% больше, чем в 2023-м.

Анастасия Колпачева