Дорогу под Белгородом отремонтирует местный «Белстройплюс» за 142 млн рублей

Областное учреждение «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» заключило контракт на ремонт участка дороги Таврово — Соломино — Разумное в Белгородском районе с местным ООО «Белстройплюс». Компания выполнит работы по начальной цене в 142,3 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Аукцион был признан несостоявшимся в связи с тем, что на него поступила только заявка «Белстройплюса». Комиссия решила заключить контракт с единственным участником.

Ремонт предстоит выполнить на участке протяженностью 1,6 км. Там нужно обновить дорожную одежду, установить бетонные укрепления для входного отверстия труб водосбросов с проезжей части, а также выполнить укрепительные работы. Исполнить условия контракта требуется с 1 апреля по 31 октября 2026 года. Гарантия в зависимости от вида работ составит от одного года до десяти лет.

По данным Rusprofile, ООО «Белстройплюс» было зарегистрировано в Белгороде в декабре 2015 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 20 тыс. руб. 50% компании принадлежит Дмитрию Баранову, еще 50% — Панаху Ахундову. Директор — Роман Халенко. Господин Баранов также руководит приморским застройщиком ООО «Стройинвест». По итогам 2023 года выручка «Белстройплюса» составила 879 млн руб., чистая прибыль — 1,1 млн. Годом ранее показатели равнялись 1,2 млрд и 6,3 млн соответственно. С октября 2018 года общество выиграло 288 госконтрактов на 6,3 млрд руб. в сумме.

Прошлой осенью бывшего совладельца «Белстройплюса» Хабиба Ибрагимова осудили за мошенничество при исполнении госконтракта на ремонт Чернянской районной больницы. Суд установил, что при выполнении работ было похищено 9 млн руб. За это Ибрагимов получил три года колонии общего режима.

Алина Морозова