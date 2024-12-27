На ремонт 1,6 км автодороги под Белгородом хотят выделить 142,3 млн рублей

Областное учреждение «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» объявило электронный аукцион на ремонт участка автомобильной дороги Таврово — Соломино — Разумное в Белгородском районе. Начальная цена контракта — 142,3 млн руб. Средства выделят из областного бюджета, следует из информации на портале госзакупок.

Согласно материалам закупки, выполнить работы нужно с 1 апреля по 31 октября 2026 года. Гарантия в зависимости от объекта составит от одного года до десяти лет.

Ремонт предстоит выполнить на участке протяженностью 1,6 км. Там нужно обновить дорожную одежду, установить бетонные укрепления для входного отверстия труб водосбросов с проезжей части, а также выполнить укрепительные работы.

Заявку на участие в торгах можно подать до 17 января, итоги подведут 21 января.

В конце декабря учреждение повторно объявило тендер по выбору подрядчика для ремонта 7,5 км автодороги «Магистраль 1-1» в Старооскольском округе. По сравнению с первыми торгами начальная цена контракта снижена на 21,1 млн руб.: с 580,8 млн до 559,7 млн руб.

В середине декабря власти объявили 18 тендеров на содержание дорог в Белгородской области. Общая сумма начальных цен контрактов составила 1,5 млрд руб., а совокупная протяженность подлежащих содержанию участков — 3,8 тыс. км.

Анастасия Колпачева