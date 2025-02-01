Номерной фонд отелей в Петербурге в 2025 году может стать рекордным за 17 лет

В прошедшем году в Петербурге открылись два гостиничных объекта совокупным номерным фондом 276 номеров: в первом квартале ввели в эксплуатацию первый бутик-отель оператора Cosmos — Cosmos Selection Saint-Petersburg Italyanskaya (23 номера), во втором квартале открылся отель Domina Pulkovo (253 номера). Таким образом объем нового строительства по итогам 2024 года продемонстрировал спад по сравнению с результатом 2023-го на 36%, сообщили «Ъ-СПб» в консалтинговой компании IBC Real Estate.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На 2025 год в Петербурге также запланировано открытие двух новых гостиничных объектов — Svet (802 номера) и Lahta Towers (302 номера). Их суммарный номерной фонд будет значительно выше показателя 2024 года и составит 1104 номера.

Строительство первого 23-этажного объекта площадью более 30 тыс. кв. м недалеко от станции метро «Гражданский проспект» ведет девелопер АО «СЗ "Отель Введенский"» — этот отель будет трехзвездочным. Вторая восьмиэтажная гостиница Lahta Towers расположится рядом с «Лахта Центром» и получит категорию 4 звезды. Изначально управлять этим отелем должен был международный гостиничный оператор Hilton, однако после ухода международной сети из России решение было пересмотрено и в результате управлением объекта займется Zont Hotel Group.

В случае реализации этих проектов показатели вновь введенного номерного фонда в этом году станут рекордными c 2008 года, когда в Петербурге открылись четыре отеля совокупным номерным фондом более 2 тыс. номеров, отмечают аналитики.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по итогам прошлого года гостиницы Петербурга продемонстрировали рост среднего тарифа на размещение на 9,2% и загрузки на 4,8% по сравнению с 2023 годом.

Андрей Цедрик