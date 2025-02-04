ФАС обязала Ozon и Wildberries наладить участие продавцов в скидочных акциях

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязала Ozon (MOEX: OZON) и Wildberries до 28 февраля создать прозрачный механизм участия продавцов в скидочных акциях. Маркетплейсы должны учитывать их согласие на включение товара в категорию распродажи, сообщается на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По оценке ФАС, из-за введенных ограничений предприниматели лишаются права управлять ценами на свою продукцию. Если маркетплейсы в установленный срок не выполнят предписание ФАС, служба возбудит против них дела о нарушении антимонопольного законодательства.

В Wildberries «Ъ» заверили, что внимательно относятся к позиции регулятора и строят работу на исполнении требований службы. Там пообещали внимательно изучить предупреждение, как только оно поступит. Ozon также пообещал изучить обращение ФАС. «Мы на постоянной основе сотрудничаем с ведомством и продолжим диалог для решения спорных вопросов и сохранения прозрачных рыночных условий»,— сообщила «Ъ» пресс-служба маркетплейса.

С конца весны — начала лета 2024 года Ozon и Wildberries стали внедрять автоакции. Сначала участие в них носило добровольный характер, и продавцы могли сами выбрать, на какие товары делать скидки. Позднее товары стали включаться в автоакции по умолчанию, и теперь продавцы в короткий срок обязаны уведомить маркетплейсы о нежелании участвовать.

Подробнее — в материале «Ъ» «Маркетплейсы призывают к автостопу».