Бывший глава МВД Сирии сдался новым властям

Мохаммед аш-Шаар, бывший министр внутренних дел Сирии, сдался новым властям. Бывший глава МВД пошел на контакт с силовикам добровольно, сообщает «Аль-Арабия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @AstroFaisal99 Фото: @AstroFaisal99

Мохаммед аш-Шаар родился в 1950 году в провинции Латакия. С 2011 по 2018 год занимал пост министра внутренних дел. До этого руководил военной полицией. Согласно «Аль-Арабии», бывший министр причастен к подавлению бунта в тюрьме Седная в 2008 году, в ходе которого, по открытым данным, было убито более 20 заключенных. С середины 2011 года Мохаммед аш-Шаар находится под западными санкциями. Бывший глава МВД Сирии заявил телеканалу, что во время исполнения обязанностей министра не нарушал закон.

Ранее переходному правительству Сирии сдался Атеф Наджиб, двоюродный брат бывшего президента Сирии Башара Асада. В 2011 году Атеф Наджиб занимал должность руководителя безопасности в городе Деръа — одном из очагов «арабской весны» в Сирии.

8 декабря 2024 года власть в Сирии захватила группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена). Бывший президент Башар Асад покинул страну и отправился в Россию, где получил политическое убежище. Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) был провозглашен президентом страны.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Сирийский транзит берет курдов в тиски».