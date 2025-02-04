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Работы на восьми котельных Новочеркасска завершены

Подача электроэнергии на восемь котельных Новочеркасска возобновлена. Аварийные бригады завершили работы. Об этом сообщил глава администрации города Юрий Лысенко в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Ростов», в Новочеркасске сильный снегопад и обрыв проводов привел к массовому отключения электричества в городе. Без света остались почти 11 тыс. жителей города. В том числе, подача электроэнергии была прекращена в 89 многоквартирных домах, частном секторе, трех детских садах, доме-интернате, а также поликлинике.

Из-за отключения электроэнергии была приостановлена работа восьми котельных. В зону прекращения подачи тепла частично вошли микрорайон Соцгород, Промышленный и Первомайский районы.

Анастасия Казуков

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