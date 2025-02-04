Около 11 тысяч жителей Новочеркасска остались без света из-за снегопада

Примерно 11 тыс. жителей Новочеркасска остались без электричества из-за сильного снегопада и обрыва проводов. Об этом сообщил глава администрации города Юрий Лысенко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации господина Лысенко, в Новочеркасске была прекращена подача электроэнергии на 35 трансформаторных пунктах, что привело к отключению трех линий напряжением 6 кВ. Без света остались 89 многоквартирных домов, частный сектор, три детских сада, дом-интернат, а также поликлиника.

Восстановить подачу электроснабжения планируется к 15:00.

Кроме того, из-за отключения электроэнергии была приостановлена работа восьми котельных. В результате без отопления частично остались жители микрорайона Соцгород, Промышленного и Первомайского районов.

Снежана Стодольская