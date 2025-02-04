Минстрой Удмуртии: ремонтные работы на водопроводе в Воткинске завершены

Ремонтные работы на водопроводе в Воткинске завершены, сообщает пресс-служба минстроя Удмуртии. Обнаруженный дефект на трубопроводе устранен, и водоснабжение восстановлено. Однако полное заполнение системы займет некоторое время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба минстроя Удмуртии Фото: пресс-служба минстроя Удмуртии

Сотрудники дорожной службы продолжают устранять последствия разлива воды на проезжей части. В настоящее время ведется очистка дорог от наледи и их посыпка пескосоляной смесью, а также расчистка ливневой канализации.

Напомним, ранее повреждение задвижки не позволило полностью перекрыть воду на участке водопровода, авария на котором привела к отключению холодного водоснабжения (ХВС) для 2 тыс. жителей.