КС отправил на пересмотр дело об отсутствии индексаций выплат за военную травму

Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело жителя Ростовской области Сергея Бондаря, которому с 2015 года не индексировали выплату по возмещению вреда здоровью после травмы на Чеченской войне. КС счел, что в условиях инфляции и роста цен отказ от индексации социальной выплаты «приводил бы к снижению ее реального содержания».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ

В постановлении Конституционного суда (.pdf) указано, что в 2002 году во время прохождения военной службы в Чечне Сергей Бондарь получил травму в результате падения вертолета. Его признали инвалидом третьей группы. В 2007 году Азовский городской суд присудил господину Бондарю выплаты, в том числе ежемесячную. В 2012 году по требованию пострадавшего суд назначил дополнительную выплату в 163 тыс. руб. и указал на необходимость дальнейшей индексации ежемесячной.

Суды низшей инстанции отказывали Сергею Бондарю в индексации. Они указывали, что размер единоразовой выплаты превышает размер ежемесячной. Согласно решению КС, мера поддержки не связана с другими соцвыплатами и направлена на публично-правовую защиту определенной категории граждан. Там признали, что она не может препятствовать индексации ежемесячной выплаты.

О выплатах для участников боевых действий на Украине — в материале «Ъ» «"Трехсотым" пересчитали выплаты».