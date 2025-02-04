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Коммерсантъ FM
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Банк BNP Paribas показал хорошие результаты за четвертый квартал и 2024 год

Сегодня, 4 февраля, крупнейший банк еврозоны по размеру активов (€2,6 трлн) — французский BNP Paribas сообщил, что его чистая прибыль за четвертый квартал выросла на 15% в годовом выражении — до €2,32 млрд, превысив прогнозы аналитиков, ожидавших €2,24 млрд.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Общая выручка также увеличилась — на 11%, до €12,1 млрд, превысив прогнозы экспертов. Особенно высокий рост выручки за квартал показали ключевые подразделения банка — по корпоративному банкингу (+20,1%), торговле ценными бумагами (+30%), операциям на глобальных рынках (+32,4%).

По итогам года показатели банка также выросли, хоть и не так существенно, как в четвертом квартале: выручка увеличилась на 4,1%, до €48,8 млрд, чистая прибыль — тоже на 4,1%, до €11,7 млрд.

После публикации отчетности акции BNP Paribas выросли в цене на 2%.

Подробнее о бизнесе BNP Paribas в РФ — в материале «Ъ» «Обрусевшее страхование».

Евгений Хвостик

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