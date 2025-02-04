В Новочеркасске продлили работы на одной котельной, отключенной из-за непогоды

На одной из восьми котельных Новочеркасска, попавших под аварийное отключение, продолжаются работы по восстановлению электроэнергии. Об этом сообщает глава администрации города Юрий Лысенко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Аварийные бригады продолжают восстанавливать электроэнергию на котельной по ул. Силикатная, 14. Ранее работы на всех восьми объектах планировались выполнить до 15:00.

Как писал «Ъ-Ростов», в Новочеркасске сильный снегопад и обрыв проводов привел к массовому отключения электричества. По этой причине была приостановлена работа восьми котельных. Всего без света остались около 11 тыс. жителей города.

Анастасия Казуков