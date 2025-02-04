Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новочеркасске продлили работы на одной котельной, отключенной из-за непогоды

На одной из восьми котельных Новочеркасска, попавших под аварийное отключение, продолжаются работы по восстановлению электроэнергии. Об этом сообщает глава администрации города Юрий Лысенко в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Аварийные бригады продолжают восстанавливать электроэнергию на котельной по ул. Силикатная, 14. Ранее работы на всех восьми объектах планировались выполнить до 15:00.

Как писал «Ъ-Ростов», в Новочеркасске сильный снегопад и обрыв проводов привел к массовому отключения электричества. По этой причине была приостановлена работа восьми котельных. Всего без света остались около 11 тыс. жителей города.

Анастасия Казуков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...