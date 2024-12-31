В Казани за год отремонтировали почти 2,5 млн квадратных метров дорог

Общая площадь ремонта на территории города Казани составила почти 2,5 млн квадратных метров дорог. Об этом сообщил замруководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.

Игорь Куляжев отметил, что показатели по сравнению с предыдущим годом увеличились на треть: в 2023 году было отремонтировано 1,6 млн квадратных метров. Он добавил, что основное финансирование было направлено на реконструкцию и новое строительство.

Влас Северин