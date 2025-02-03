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В Сочи на обновление улиц и проездов выделят более 174 млн рублей

В Сочи утвердили план по обновлению и ремонту 59 участков улиц и межквартальных проездов. Для реализации этих работ, в том числе с учетом предложений и просьб горожан, поступивших на встречах и приемах, из городского бюджета выделят более 174 млн руб., сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале. Специалисты планируют обновить улицы Армавирская, Верхняя Лысая Гора, Пятигорская, Яна Фабрициуса, Громовая, Веринская и Дарвина.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В первом полугодии на курорте завершат восстановление улицы Инжирной и переулка Надежды, которые пострадали от оползней. На ремонтные работы выделили 155 млн руб.

Работы в других точках планируют реализовать в рамках программ софинансирования с краевыми и федеральными структурами, уточнил глава курорта. Специалисты будут готовы начать работы осенью. Также в городе отремонтируют и усовершенствуют пять участков трасс федерального значения.

В рамках президентского нацпроекта за последние шесть лет на курорте отремонтировали более 400 км дорог.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте в этом году запланировали реконструкцию 214 объектов уличного освещения, из которых 69 специалисты обновят в первом квартале. На эти цели выделили 61 млн руб.

Мария Удовик

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