В Сочи на обновление улиц и проездов выделят более 174 млн рублей

В Сочи утвердили план по обновлению и ремонту 59 участков улиц и межквартальных проездов. Для реализации этих работ, в том числе с учетом предложений и просьб горожан, поступивших на встречах и приемах, из городского бюджета выделят более 174 млн руб., сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале. Специалисты планируют обновить улицы Армавирская, Верхняя Лысая Гора, Пятигорская, Яна Фабрициуса, Громовая, Веринская и Дарвина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В первом полугодии на курорте завершат восстановление улицы Инжирной и переулка Надежды, которые пострадали от оползней. На ремонтные работы выделили 155 млн руб.

Работы в других точках планируют реализовать в рамках программ софинансирования с краевыми и федеральными структурами, уточнил глава курорта. Специалисты будут готовы начать работы осенью. Также в городе отремонтируют и усовершенствуют пять участков трасс федерального значения.

В рамках президентского нацпроекта за последние шесть лет на курорте отремонтировали более 400 км дорог.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте в этом году запланировали реконструкцию 214 объектов уличного освещения, из которых 69 специалисты обновят в первом квартале. На эти цели выделили 61 млн руб.

Мария Удовик