Wink хочет создать персонального киноассистента для зрителей

Генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink Антон Володькин рассказал «Ъ», что компания планирует создать персонального киноассистента для зрителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Он должен будет учитывать не только объективные критерии в виде жанров, любимых актеров или режиссеров, но и субъективные. «Например, настроение зрителя или "вайб" ситуации. Скажем, человек в отпуске, но грустит. С учетом этого ассистент сформирует и "нарежет" ролики из релевантных фильмов»,— уточнил господин Володькин.

Развитию кинотеатра помогает и новый тренд, направленный на привлечение молодого поколения. Wink и другие стриминги приглашают в авторские проекты блогеров и медийных личностей, за которыми идет большая аудитория. В 2024 году прирост аудитории онлайн-кинотеатров составил от 25% до 80%. Время просмотра роликов увеличилось в четыре раза, а общая выручка составила около 110 млрд руб.

Онлайн-кинотеатр Wink развивает всю экосистему активов. В сентябре он запустил сервис «Wink Музыка», который работает на базе «Звука», чей каталог насчитывает более 70 млн композиций.

Подробнее — в интервью, которое выйдет позднее на сайте и в газете «Ъ».