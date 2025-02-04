Задолженность свердловчан по кредитам перед банками достигла 1,1 трлн рублей

Задолженность по кредитам жителей Свердловской области перед банками на 1 января 2025 года достигла 1,1 трлн руб., рассказал заместитель начальника Уральского Главного управления Банка России Сергей Коровин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«За год прирост составил 8%, но для сравнения в первом полугодии темп прироста розничного кредитного портфеля достигал 25%. Почему произошло замедление? Во-первых, сказалась отмена массовой безадресной программы льготной ипотеки, а также рост процентных ставок по рыночным ипотечным продуктам, ужесточались меры регулирования – они были направлены на ограничение выдачи высокорискованных кредитов тем гражданам, которые имеют высокую долговую нагрузку»,– объяснил господин Коровин.

По его словам, общее количество платежных карт на 1 октября прошлого года достигло 15 млн единиц. Так, на одного жителя приходится четыре платежные карты, год назад было три. «За 9 месяцев 2024 года жители провели операций общим количеством 1,8 млрд. и на сумму 3,3 трлн руб. 98% - это безналичные операции, 2% - это операции по снятию наличных. В среднем снимают 20 тыс. руб. за одну операцию (годом ранее сумма составляла 17 тыс. руб.)»,– рассказал Сергей Коровин.

По его словам, сумма вкладов свердловчан в банках достигла рекордного уровня и составила 1,4 трлн руб. господин Коровин также заявил, что тема заморозки вкладов «не имеет под собой никаких экономических обоснований».

Мария Игнатова