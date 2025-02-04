Сумма вкладов свердловчан в банках достигла рекордных 1,4 трлн рублей

По данным на начало января, жители Свердловской области хранят на банковских вкладах около 1,4 трлн руб. По словам заместителя начальника Уральского Главного управления Банка России Сергея Коровина, это является рекордной суммой. Он отметил, что объем вкладов по сравнению с прошлым годом вырос на 22%, тогда сумма составляла 1,1 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Господин Коровин также заявил, что тема заморозки банковских вкладов «не имеет под собой никаких экономических обоснований». Он объяснил, что источником выплат процентов по вкладам являются проценты по кредитам. «Несмотря на высокие процентные ставки по кредитам, спрос на них достаточно высокий и заемщики привлекают эти кредиты для разных целей. и качество по этим кредитам достаточно высокое, нет там каких-то признаков, что кредитный портфель ухудшается. Поэтому говорить, что банки не справятся с этими обязательствами – необоснованно»,– прокомментировал он.

Заморозка, по его словам, не является и инструментом для того, чтобы затормозить инфляцию. «Ставка ЦБ и повышается как раз для того, чтобы эти деньги шли не в потребление, а на вклады. Нет ничего хуже для того, чтобы снизить доверие к банковской системе и заморозить вклады, а также стимулировать людей все доходы направлять на текущее потребление. Это шаг, который подстегнет инфляционные процессы. Не верьте в такие слухи, они разгоняются людьми не с самыми добрыми намерениями»,– резюмировал он.

Мария Игнатова