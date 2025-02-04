Иномарка насмерть сбила водителя припаркованного автомобиля на Обводном канале

Петербургская полиция проводит проверку по факту гибели спешившегося водителя, остановившегося на проезжей части из-за неисправности автомобиля. Трагический дорожный инцидент произошел накануне вечером, 3 февраля, в Невском районе города.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что в 22:15 у дома 20 по набережной Обводного канала 27-летний водитель Hyundai Solaris, двигаясь по третьей полосе в сторону проспекта Обуховской обороны, сбил находившегося на проезжей части 62-летнего мужчину, который ранее вышел из своего автомобиля Volkswagen Passat, припаркованного из-за технической неисправности. После этого корейская иномарка врезалась в стоящую машину и также столкнулась с двигавшимся в попутном направлении автомобилем BMW Х6, за рулем которого находился 57-летний водитель.

В результате ДТП водитель неисправного авто от полученных травм скончался на месте. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал о двойном ДТП на трассе «Санкт-Петербург — Матокса», в результате которого погиб водитель Lada Granta.

Андрей Цедрик