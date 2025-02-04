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Лавров: Запад пытается отстранить РФ, Китай и Иран от сирийского урегулирования

Запад предпринимает попытки «отстранить» Россию, Китай и Иран от участия в процессе сирийского урегулирования. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на XIV Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» во вторник.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

«Попытки отстранить от процесса внешнего сопровождения сирийского урегулирования Россию, Китай, Иран, едва ли они продиктованы добрыми намерениями, а все-таки вскрывают замыслы Запада оттеснить своих конкурентов на позиции второстепенные»,— сказал министр (цитата по ТАСС).

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью ТАСС, что, несмотря на происходящее в Сирии, Москва не теряет позиции в регионе. По его словам, в связи с изменениями политического ландшафта на Ближнем Востоке России «открываются и дополнительные возможности».

Сирийские власти по итогам переговоров с делегацией из России отмечали, что России необходимо восстановить доверие за счет «конкретных мер», в том числе путем компенсации и помощи в реконструкции страны.

Подробнее о геополитическом противостоянии в регионе — в материале «Сирии не хватит на всех».

Анастасия Домбицкая

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