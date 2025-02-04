World Aquatics расширила список россиян с нейтральным статусом

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) расширила список российских спортсменов и тренеров с нейтральным статусом до 50 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу World Aquatics.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rob Schumacher / Reuters Фото: Rob Schumacher / Reuters

В обновленный перечень вошли еще 19 россиян, в том числе пловцы Светлана Чимрова, Михаил Доринов, Александр Харланов, Александр Степанов, бронзовый призер Олимпиады по прыжкам в воду 2020 Александр Бондарь и тренер Сергей Чепик. На декабрьском чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште россияне заняли второе место в неофициальном медальном зачете, завоевав шесть золотых и четыре серебряные награды. Для спортсменов это был первый чемпионат мира по плаванию после трехлетнего перерыва из-за введенных санкций.

В ноябре 2024 года World Aquatics смягчила критерии допуска к соревнованиям. Был скорректирован целый ряд пунктов регламента федерации по получению нейтрального статуса. Также World Aquatics отменила запрет на участие российских атлетов в командных соревнованиях, сохранившийся только в водном поло.

Подробнее об этом — в материале «Россиян пустили на воду».