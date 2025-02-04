Из-за снегопада в Ростове упало 41 дерево

Поваленные деревья в Ростове преградили дорогу троллейбусам, из-за чего транспорт не вышел на городские маршруты №1, 17 и 22. По информации управления ГО и ЧС, в городе за ночь упало 41 дерево.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье» Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»

Последствия пяти инцидентов уже устранены, еще 36 стволов подлежат утилизации. Ночью в городе выпало рекордное количество осадков — более 20 см снега.

Утром 4 февраля к уборке территорий подключили свыше 700 дворников и 170 спецмашин. Коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности минувшим вечером. По сообщению МЧС, непогода продлится до 7 февраля.

Дмитрий Ковалевский