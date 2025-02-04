Суд оставил в СИЗО экс-замначальника УМВД по Челябинской области

Челябинский областной суд не изменил меру пресечения бывшему заместителю начальника по оперативной работе ГУ МВД России по региону Сергею Федерягину, которого обвиняют в получении взяток. Он останется в СИЗО до 17 февраля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Челябинской области Фото: пресс-служба УМВД России по Челябинской области

Сергей Федерягин был отправлен под стражу Центральным районным судом 18 декабря прошлого года.

Сегодня, 4 февраля, сторона защиты пыталась обжаловать это решение и просила отправить подсудимого под домашний арест. Однако Челябинский областной суд отклонил жалобу адвокатов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», следствие считает, что в 2021-2023 годах Сергей Федерягин, работая замначальника по оперативной работе челябинского УМВД РФ, получил не менее 700 тыс. руб. за покровительство продаж сильнодействующих препаратов в аптечной сети Коркино. Источник «Ъ-Южный Урал» тогда сообщал, что лекарства без рецепта покупали цыгане.