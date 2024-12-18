Крыша едет под арест

Сотрудники ФСБ России задержали бывшего замначальника полиции по оперативной работе челябинского УМВД РФ Сергея Федерягина. Его подозревают в получении взяток на сумму не менее 700 тыс. руб. за покровительство продаж сильнодействующих препаратов в аптечной сети Коркино. Источник “Ъ-Южный Урал” сообщает, что лекарства без рецепта покупали цыгане. Преступление выявили во время проверок этнической группы после массовых погромов из-за убийства таксистки, в котором подозревается 17-летний цыган.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным следствия, Сергей Федерягин в 2021-2023 годах за взятки разрешал продавать в коркинской аптеке рецептурные лекарства наркоманам

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ По данным следствия, Сергей Федерягин в 2021-2023 годах за взятки разрешал продавать в коркинской аптеке рецептурные лекарства наркоманам

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области задержали бывшего заместителя начальника полиции по оперативной работе регионального главка Сергея Федерягина по подозрению в получении взяток в крупном размере. По версии следствия, он получил не менее 700 тыс. руб. за покровительство продажи сильнодействующих лекарственных препаратов без лицензии в Коркино, сообщает пресс-служба челябинского управления СК РФ.

Следствие считает, что бывший сотрудник МВД в период с декабря 2021 года по март 2023-го систематически получал через посредника взятки от учредителя коммерческой организации, владеющей сетью аптек в Коркино. Взамен на это Сергей Федерягин не пресекал незаконную продажу рецептурных сильнодействующих лекарственных средств наркоманам, а также не привлекал причастных к этому лиц к административной и уголовной ответственности.

Источники “Ъ-Южный Урал” сообщают, что лекарства без лицензии продавались цыганам, проживающим в Коркино.

В настоящий момент следователи проводят обыски в доме Сергея Федерягина и бывшем месте его работы. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Кроме того, на имущество подозреваемого наложен арест. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

Сергей Федерягин работал заместителем начальника полиции по оперативной работе УМВД РФ по Челябинской области с 2021-го по 2023 год. До этого он занимал должность руководителя центра по противодействию экстремизму регионального главка, на которую был назначен в 2015 году. Сергей Федерягин ранее также работал в отделе «Э» исполняющим обязанности начальника и возглавлял отдел полиции №5 Центрального района Челябинска.

В марте 2023 года Сергей Федерягин, а также еще один замначальника полиции по оперативной работе Михаил Филимонов ушли в отставку. Тогда информация о них исчезла с сайта регионального главка.

Внимание правоохранительных органов к Коркино усилилось после массовых беспорядков, произошедших 24 октября. Около 150 человек вышли на стихийный митинг из-за убийства местной жительницы, 40-летней Елены Сарафановой. Вечером 23 октября в Коркино нашли ее тело с четырьмя ножевыми ранениями. Елена работала в такси и в тот день отправилась на выезд в район, где живут представители цыганской общины. По подозрению в убийстве задержали 17-летнего цыгана, который в настоящее время находится под стражей. Во время стихийного митинга местные жители разбивали окна в домах, переворачивали и поджигали машины. В ходе беспорядков полиция задержала около 40 человек.

После произошедшего, 25 октября, во дворце культуры «Горняк» Коркино правоохранительные органы и представители надзорных ведомств провели прием местных жителей под председательством заместителя генпрокурора РФ Сергея Зайцева. Тогда от службы отстранили главу ОВД Коркино Владимира Дякина. Коркинцы на приеме жаловались на бездействие полиции в решении проблемы, по их мнению, противоправного поведения цыган.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание оперативного штаба после похорон убитой таксистки Елены Сарафановой. Он поручил правоохранительным органам проверить «источники доходов этих граждан, другие преступления, нарушения, о которых говорят люди», а также решить проблему с социализацией цыган в городе.

Полиция 29 октября также организовала круглосуточное патрулирование в местах компактного проживания цыган в Коркино. К нему были привлечены более 400 сотрудников МВД. В результате в отношении 30 представителей этнической группы составили протоколы об административных правонарушениях.

Глава Коркинского округа Наталья Лощинина 30 октября заявила об отставке. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» она сообщила, что «цыганская проблема» уже давно известна администрации. Она заявила, что власти города в 2019 году начали проводить беседы с представителями цыганской общины и периодически организовывали рейды. Тогда администрация, по ее словам, получала обвинения в притеснении представителей указанной этнической группы по национальному признаку. «Я убеждена, что глава отвечает не только за все хорошее, что происходит на территории округа, но и за все нерешенные проблемы. И как руководитель округа принимаю на себя всю полноту ответственности и решаю сложить свои полномочия»,— сообщила тогда Наталья Лощинина. Должность главы Коркино временно занял Александр Орел.

Ольга Воробьева