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В Казани 28% сотрудников отдела кадров могут беспристрастно уволить человека

В Казани лишь 28% сотрудников отдела кадров могут беспристрастно уволить сотрудника. 16% испытывают беспокойство, у 11% это вызывает грусть, а 9% опрошенных испытывают стыд, жалость, а также чувство ответственности за судьбу человека, который покидает организацию. Это следует из результатов опроса, проведенного порталом SuperJob.

Каждый двадцатый сотрудник отдела кадров сопереживает увольняемому, 3% испытывают страх и чувство вины. Еще 3% увольняют сотрудников с облегчением, а 1 из 100 — с ощущением того, что поступает правильно.

42% менеджеров по персоналу во время подготовки к разговору об увольнении составляют план беседы и продумывают будущий диалог, 3 из 10 тщательно формулируют причины, по которым увольняют сотрудника, 24% подбирают законные обоснования, 20% просчитывают последствия для компании.

12% запрашивают отзывы об увольняемом сотруднике у коллег и непосредственного руководителя, 10% собирают сведения о неудачах на рабочем месте. Подбором корректных формулировок и уменьшением стресса при увольнении занимаются 9% менеджеров по подбору персонала, 5% стараются помочь с дальнейшим трудоустройством. Еще 5% готовятся к беседе таким образом, чтобы сохранить лояльность увольняемого компании.

Артём Дергунов

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