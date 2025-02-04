Водитель «Лады» погиб на трассе «Санкт-Петербург — Матокса» после двойного ДТП

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП во Всеволожском районе Ленинградской области. Трагический дорожный инцидент произошел накануне, 3 февраля в 20:40 на 7-м километре автодороги «Санкт-Петербург — Матокса», сообщили в региональном ГУ МВД.

Было установлено, что 61-летний водитель Lada Granta при выполнении маневра выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Haval, за рулем которого находился 41-летний мужчина. После этого также произошло столкновение с BMW под управлением 43-летнего водителя.

В результате ДТП водитель Lada Granta от полученных травм скончался на месте. Все подробности аварии в настоящий момент выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту смертельной аварии с участием рейсового автобуса и снегоуборочной техники на автодороге «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти.

Андрей Цедрик